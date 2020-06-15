اعترافات الارهابي حسام العيساوي تقود إلى جثة مغدور في صحراء الرطبة

أعلنت مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في الأنبار، الاثنين، العثور على جثة مواطن متعاون مع الأجهزة الأمنية في صحراء الرطبة غربي المحافظة، بناء على اعترافات أحد عناصر تنظيم "داعش" الارهابي

وقالت المديرية في بيان إنه "بناء على اعترافات المتهم الارهابي حسام عبسي فاضل جبر العيساوي تولد 2000 يسكن الرطبة حول انتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي بصفة أمني حيث كان يقوم بجمع المعلومات عن المواطنين المتعاونين مع الأجهزة الأمنية والذي بدوره يقوم بإخبار عناصر داعش ويتم خطفهم ومن ضمنهم المدعو قحطان محمد عباس جاسم العيساوي وعلى اثر ذلك تم خطفه وقتله في صحراء الرطبة".

وأضافت، أنه "تم التعمق بالتحقيق مع المتهم حسام عبسي فاضل اعترف بالتفصيل عن كيفية خطف المجنى عليه قحطان محمد عباس والتوجه به إلى صحراء الرطبة وقتله، تم عرض الموضوع على أنظار قاضي تحقيق محكمة الأنبار المركزية وقرر الانتقال بصحبة المتهم أعلاه الى مكان الحادث".

وأشارت المديرية، إلى "تشكيل فريق عمل من قبل مديريتنا والانتقال بدلالة المتهم أعلاه، ولدى دخولنا إلى صحراء الرطبة بعمق ( 80 الى 90 كم) وتحديداً قرية المعتدلة، حيث قام المتهم بإرشادنا إلى مكان دفن جثة المجني عليه أعلاه، وبعد الحفر تم العثور على الجثة".

وتابعت، أنه "بناء على المتابعة المستمرة لقضاء الرطبة وصحرائها وتفعيل الجهد الاستخباري لمتابعة الخلايا التابعة لتنظيم داعش الارهابي وبعملية استخبارية تم القبض على اثنين من عصابات داعش والمطلوبين وفق المادة اربعة ارهاب ومن ثم عادت القوة الى قضاء الرمادي بهذا اليوم بعد انتهاء الواجب".

وكان مصدر امني في مديرية مكافحة استخبارات محافظة الانبار قد افاد اليوم الاثنين، باعتقال المسؤول الامني لتنظيم “ داعش” الاجرامي حسام العيساوي بعملية امنية استباقية غربي الانبار .