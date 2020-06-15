الإطاحة بوكر كبير لتصنيع المخدرات في النجف

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الاثنين، عن ضبط وكر لتصنيع المخدرات في محافظة النجف الاشرف، فيما أكدت إلقاء القبض على (٣) من المتهمين وضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم 2400 كيلو غرام.

وقالت المديرية في بيان، إنه “تمكن رجالنا الأبطال في قسم مكافحة مخدرات /النجف من مداهمة وكر لتصنيع المخدرات في النجف و إلقاء القبض على (٣) من المتهمين وضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم (٢٤٠٠كيلو، غرام) كيلوان واربعمائة غرام من مادة الكريستال المخدرة و(٤٠٠٠) حبة مخدرة من نوع كبتاجون (صفر_١) و (٧) انبولات تعاطي ملوثة و مع ميزان إلكتروني وانواع اخرى مختلفة من المواد المخدرة”.

وأضاف البيان أنه “تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفق أحكام المادة (٢٨) مخدرات وأحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل”.