العمليات المشتركة تستنكر اختراق الاجواء العراقية من قبل الطائرات التركية

وصفت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، اختراق الطائرات التركية للمجال الجوي العراقي بالعمل الاستفزازي، مبينة ان الطائرات التركية اخترقت الاجواء العراقية بعمق 193 داخل الاجواء العراقية.

وقالت القيادة في بيان انها ” تستنكر اختراق الاجواء العراقية من قبل الطائرات التركية الذي حصل مساء أمس الاحد 14 حزيران 2020″.

واضافت ان “الاختراق جرت من خلال (18) طائرة تركية متجهة باتجاه ( سنجار – مخمور – الكوير- اربيل ) وصولا الى قضاء الشرقاط بعمق 193 كم مِن الحدود التركية داخل الاجواء العراقية واستهدفت مخيم للاجئين قرب مخمور وسنجار . وعاودت الطائرات التركية الاقتراب من الحدود العراقية حتى ساعة متاخرة من ليلة امس”.

واوضحت ان ” هذا التصرف الاستفزازي لاينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية ويعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية . وعليه يجب إيقاف هذه الانتهاكات احترامًا والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين .وندعو الى عدم تكرارها. وان العراق على اتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الاوضاع الامنية على الحدود المشتركة”.