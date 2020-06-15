الحشد الشعبي يعلن تطهير اكبر بساتين” المقدادية” في ديالى

اعلن الحشد الشعبي ، الاثنين، عن تطهير اكبر بساتين المقدادية شمال شرق ديالى.

وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث صحفي ،ان” قوات الحشد الشعبي والتشكيلات الساندة لها انجزت مهمة تطهير كامل لبساتين قرى بابلان وتوكل في ريف قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة بعد عملية عسكرية واسعة النطاق من 3 محاور”.

واضاف الحسيني،ان” العملية اسفرت عن تفكيك عبوات ناسفة وتدمير مضافات لتنظيم داعش الارهابي بالاضافة الى فتح طرق وتامين اخرى بعد تمشيطها تحسبا من جود عبوات لافتا الى ان البساتين اصبحت مؤمنة بالكامل بالوقت الراهن”.

وتعد بساتين بابلان وتوكل من اكبر البساتين الزراعية في المقدادية وهي تتميز بكثافة اشجار النخيل والحمضيات.