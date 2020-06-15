مصدر نيابي يكشف عن تحرك سياسي لتشكيل كتلة سياسية برئاسة الكاظمي

كشف مصدر نيابي, الاثنين , عن تحرك لتشكيل تنظيم سياسي من مجموعة نواب لمختلف الكتل السياسية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي, مرجحا ان يكون هذا التحرك لغرض التهيئة الى ترشيح نفسه للانتخابات المقبلة , فضلا عن إيجاد كتلة داعمه لقرراته المقبلة .

وقال المصدر في تصريح إن “تحركا سياسيا داخل قبة البرلمان يجري من اجل تشكيل تنظيم سياسي جديد برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لغرض التهيئة له بالترشح للانتخابات المقبلة , فضلا عن إيجاد كتلة داعمه لقرراته المقبلة” .

وأضاف المصدر، أن “الترجيحات تؤكد بان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هو من يقود هذا التحرك من خلال عقد لقاءات فردية وبمجاميع صغيره لتمرير هذا المشروع”, مشيرا الى ان “الموافقين لهذا التنظيم السياسي ضم لحد الان اعداد لاباس بها”