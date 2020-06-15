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اعتقال المسؤول الامني لـ”داعش” الارهابي بعملية امنية استباقية غربي الانبار


أفاد مصدر امني في مديرية مكافحة استخبارات محافظة الانبار، الاثنين، باعتقال المسؤول الامني لتنظيم “ داعش” الاجرامي بعملية امنية استباقية غربي الانبار .

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن “قوة امنية من مديرية مكافحة استخبارات محافظة الانبار نفذت حملة امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من قضاء الرطبة غربي الانبار، تمكنت من خلالها من اعتقال الارهابي حسام العيساوي المسؤول الامني في عصابات داعش الاجرامية لمناطق الغربية دون وقوع اي مقاومة تذكر “.

واضاف المصدر، أن “ان” العيساوي يقوم بمهمة جمع المعلومات عن المتعاونين مع القوات الامنية ويقوم بخطفهم حيت تم تصفية احد المواطنين بهذه الطريقة ودفنه في مناطق صحراء قضاء الرطبة”.

وأوضح أن “المعتقل اعترف امام ضابط التحقيق بالجرائم التي ارتكبها من خلال انتماءه للتنظيم الاجرامي”، مشيرا إلى ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المدعو العيساوي “.

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