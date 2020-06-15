الإطاحة بإرهابيين ومطلوبين في ديالى وبغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، الاطاحة باربعة "إرهابيين" قاموا بزرع وتفجير عبوات ناسفة في محافظة ديالى، مشيرة في ذات الوقت الى القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين للقضاء في العاصمة بغداد.

وقالت في بيان، إن مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على أربعة إرهابيين في قضاء بلدروز ب‍ديالى لقيامهم بزرع وتفجير العبوات الناسفة في الآونة الأخيرة في منطقة أمام عسكر، ومنطقة الدبات في القضاء اعلاه، وتمكنت مفارز الاستخبارات من ضبط ثلاث عبوات ناسفة، وبعد متابعة الموضوع تم التوصل والايقاع بالإرهابيين الأربعة الذين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بجريمتهم، تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء.

وفي بيان لاحق للاستخبارات، قالت فيه إن مفارزها ألقت القبض على ثلاثة متهمين في مناطق متفرقة من العاصمة مطلوبين وفق أحكام جنائية مختلفة صادرة من القضاء، أحدهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤٠٦ وهارب من مركز شرطة الحبيبية، وتم تدوين أقوالهم وإحالتهم لجهات الطلب.