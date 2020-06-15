محافظ النجف: تشكيل لجنة تحقيق في عمل هيئة الاستثمار وإيقاف منح الفرص الاستثمارية

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة تحقيق في عمل هيئة الاستثمار وإيقاف منح الفرص الاستثمارية.

وقال الياسري في كلمة له، إن "تشكيل اللجنة جاء عقب منحنا أراضي كفرص استثمارية لكن دون استثمارها لحد الان، ولذلك أوقفنا منح الإجازات الاستثمارية لحين إكمال لجنه التحقيق مهامها".

وفي سياق منفصل، أشار الياسري إلى "توجيه مدير عام التربية لإجراء التغييرات وفق المصلحة العامة، وكذلك مدير الصحة كهامش حرية لهم وصلاحياتهم للتغيير في الأقسام والشعب وكذلك المدراء الجدد الذين استلموا مناصبهم اليوم".