الأخبار

محافظ النجف: تشكيل لجنة تحقيق في عمل هيئة الاستثمار وإيقاف منح الفرص الاستثمارية


أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة تحقيق في عمل هيئة الاستثمار وإيقاف منح الفرص الاستثمارية.

وقال الياسري في كلمة له، إن "تشكيل اللجنة جاء عقب منحنا أراضي كفرص استثمارية لكن دون استثمارها لحد الان، ولذلك أوقفنا منح الإجازات الاستثمارية لحين إكمال لجنه التحقيق مهامها".

وفي سياق منفصل، أشار الياسري إلى "توجيه مدير عام التربية لإجراء التغييرات وفق المصلحة العامة، وكذلك مدير الصحة كهامش حرية لهم وصلاحياتهم للتغيير في الأقسام والشعب وكذلك المدراء الجدد الذين استلموا مناصبهم اليوم".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإطاحة بإرهابيين ومطلوبين في ديالى وبغداد
محافظ النجف: تشكيل لجنة تحقيق في عمل هيئة الاستثمار وإيقاف منح الفرص الاستثمارية
59 ملامساً لمصابين يغادرون الحجر الصحي في النجف دون أعراض مرضية
الطلبة المعتصمون في كربلاء ينسحبون من ساحة التربية بعد الاشتباكات قبل يومين
شرطة واسط تعلن اغلاق قضاء الحي بشكل تام
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير ينعى المؤذن الحاج محمد مبارك
وفاة مؤذن جامع براثا الحاج محمد المبارك
علاوي: الكاظمي طلب مني ترشيح اربعة اسماء للوزارات
صحة كردستان تعلن تسجيل 200 اصابة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة
وفاة السياسي توفيق الياسري بفيروس كورونا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1351.35
الجنيه المصري 74.18
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 330.03
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.34
دولار امريكي 1204.82
ريال يمني 4.79
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك