الطلبة المعتصمون في كربلاء ينسحبون من ساحة التربية بعد الاشتباكات قبل يومين

قرر الطلبة المعتصمين في محافظة كربلاء، اليوم الاثنين، انهاء اعتصامهم ورفع سرادق الاعتصام من شوارع المحافظة.

وقال مصدر في المحافظة إن طلبة الجامعات في كربلاء المعتصمين في سرادق وخيم بشوارع المحافظة، قرروا، اليوم، الانسحاب وانهاء الاعتصام ورفع السرادق.

ونظم الطلبة الجامعيون من مختلف الكليات (الحكومية، الاهلية) في محافظة كربلاء، منذ ايام، اعتصاما موحدا تضامنا مع التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات.

جاء قرار الانسحاب بعد الاشتباكات الدامية التي وقعت قبل يومين بين الطلاب ومجاميع اخرى كانت قد نصبت خيامها في ساحة التربية

وكان مراسل وكالة انباء براثا قد افاد اول امس ان اشتباكات عنيفة اندلعت في ساحة التربية بين المتظاهرين استخدمت فيها المدي والسكاكين والقامات مما ادى الى اصابة عدد منهم بجروح مختلفة

واوضح مراسلنا ان الاشتباكات اندلعت عندما حصل تلاسن بين مجموعة من طلاب المدارس والجامعات بالقرب من خيمتهم مع مجموعة اخرى من المتظاهرين وادت الاشتباكات الى سقوط جرحى بين الطرفين

واشار المراسل ان قوة من التدخل السريع وصلت مكان الاشتباك لفضه واعتقلت عدد منهم الا ان مجموعة اخرى استمرت بالاشتباك

وتابع المراسل انه شاهد اربعة اشخاص على الاقل مفترشين الارض وقد غطت الدماء وجوههم وقد فقدوا الوعي