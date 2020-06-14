علاوي: الكاظمي طلب مني ترشيح اربعة اسماء للوزارات

كشف رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاحد، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي طلب منه ترشيه اربع اسماء لوزارته قبل اكتمالها.

وقال علاوي في حديث لبرنامج "المناورة" الذي تبثه الفضائية السومرية، إن "الكاظمي طلب مني ترشيح اربعة اسماء للوزارات احدهم للدفاع واخر للاتصالات".

واوضح، "اتصلت به ورشحت له فيصل فنر وبعد يومين تم تغيير تر شيحه، فطلبت منه تعزيز الحماية لبنتي سارة التي سبق ان اتصل بي رئيس الجمهورية برهم صالح لتعيينها في الرئاسة ولم تقبل".

واعرب علاوي عن، استغرابه مما سماه "الهجوم اللاذع ضده".