الأخبار

الصباح يسلم الكاظمي رسالة خطية من أمير الكويت


سلم وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، الأحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رسالة خطية من أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، تتعلق بتعزيز العلاقات وعدد من الملفات المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أن مبعوث أمیر الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، وزیر الخارجیة أحمد ناصر المحمد الصباح سلم رسالة خطیة من أمير الكويت إلى رئیس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأوضحت الوكالة، أن الرسالة تتعلق بـ"أواصر العلاقات الوثیقة التي تربط البلدین الشقیقین وأطر تعزیزھا وتنمیتھا في مختلف المجالات وعدد من القضایا محل الاھتمام المشترك".

وكان مكتب الكاظمي أعلن، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن الأخير استقبل وزير الخارجية الكويتي أحمد الصباح الذي وصل إلى بغداد اليوم في زيارة رسمية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وفاة السياسي توفيق الياسري بفيروس كورونا
العراق يسجل اعلى ارتفاع بـ 1259 اصابة جديدة بكورونا وشفاء 606 مصابين من الفايروس
قائد شرطة واسط يمنع دوريات النجدة من اغلاق المحال في الهورة
صاروخان يدمران كهفاً بداخله "دواعش" في صلاح الدين
شفاء 33 مصاباً بفايروس كورونا في النجف
الصباح يسلم الكاظمي رسالة خطية من أمير الكويت
شرطة واسط تنفذ حملة "حرق الاطارات" لمنع استخدامها في الاحتجاجات
122 إصابة جديدة بفايروس كورونا في ذي قار
الكاظمي يستقبل وزير الخارجية الكويتي أحمد الصباح
محتجزو رفحاء وذوو الشهداء والسجناء السياسيين يقطعون الطريق الدولي السريع
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك