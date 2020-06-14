الصباح يسلم الكاظمي رسالة خطية من أمير الكويت

سلم وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، الأحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رسالة خطية من أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، تتعلق بتعزيز العلاقات وعدد من الملفات المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أن مبعوث أمیر الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، وزیر الخارجیة أحمد ناصر المحمد الصباح سلم رسالة خطیة من أمير الكويت إلى رئیس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأوضحت الوكالة، أن الرسالة تتعلق بـ"أواصر العلاقات الوثیقة التي تربط البلدین الشقیقین وأطر تعزیزھا وتنمیتھا في مختلف المجالات وعدد من القضایا محل الاھتمام المشترك".

وكان مكتب الكاظمي أعلن، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن الأخير استقبل وزير الخارجية الكويتي أحمد الصباح الذي وصل إلى بغداد اليوم في زيارة رسمية.