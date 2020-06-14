شرطة واسط تنفذ حملة "حرق الاطارات" لمنع استخدامها في الاحتجاجات

نظمت شرطة واسط، اليوم الاحد، حملة لجمع وحرق الاطارات القديمة بهدف منع استخدامها في التظاهرات الاحتجاجية.

وقال مصدر صحفي إن شرطة واسط نظمت، اليوم حملة لجمع الاطارات القديمة من مدينة الكوت ونقلها ل‍هور الشويجة وحرقها على جانب طريق كوت - بدرة .

وأوضح أن هدف الحملة هو منع استخدامها من قبل المتظاهرين في الاحتجاجات التي تشهدها المحافظة.

وعادة ما يستخدم المحتجون الاطارات القديمة في قطع الطرق كتعبير للاحتجاجات التي بدأت في تشرين الاول الماضي 2019 .