الكاظمي يستقبل وزير الخارجية الكويتي أحمد الصباح

استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، وزير الخارجية الكويتي أحمد الصباح الذي وصل إلى بغداد اليوم في زيارة رسمية.

وقال مكتب الكاظمي في بيان مقتضب إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يستقبل وزير الخارجية الكويتي الشيخ احمد ناصر المحمد الاحمد الصباح".

وكان الصباح وصل، صباح اليوم، إلى بغداد في زيارة رسمية يبحث خلالها مع المسؤولين العراقيين عدداً من الملفات المشتركة، إضافة إلى العلاقات بين البلدين.