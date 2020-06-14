نائب يقدم مقترحا لانهاء معاناة مواطني اقليم كردستان

قدم عضو كتلة المستقبل في مجلس النواب سركوت شمس الدين، الاحد، مقترحا لانهاء معاناة مواطني اقليم كردستان، فيما شدد على ضرورة تغليب المصلحة العليا على المصالح الخاصة الاخرى.

وقال شمس الدين في بيان ان "الحكومة الاتحادية تلجأ في حال نشوب اي خلاف بينها وبين حكومة الاقليم الى قطع رواتب الموظفين الذين باتوا ضحية دائمة بين الطرفين"، مبيناً ان "الاولى يجب ان تلجأ الى خيارات اخرى تبعد فيها رواتب الموظفين عن اية نزاعات مستقبلية".

واقترح شمس الدين "على الحكومة الاتحادية السيطرة على الملف النفطي في الاقليم، والتفاهم بينها وبين الشركات العاملة هناك، لتكسب ود ورضا المواطنين الكرد"،

مشددا على "ضرورة "تغليب المصلحة العليا على المصالح الخاصة الاخرى، بدلاً من ان يأخذ هذا الدور الحزب الديمقراطي الكردستاني بسياساته الخاطئة والمستمرة تجاه ابناء الشعب منذ 17 عاما".