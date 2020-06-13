صحة النجف الاشرف توضح الموقف الوبائي للاصابات الجديدة بكورونا

اوضحت دائرة صحة النجف الاشرف، السبت، الموقف الوبائي للاصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الدائرة في بيان ان الموقف الوبائي للاصابات الجديدة بفيروس كورونا جاء على النحو الاتي:

22 حالة ملامسة لحالات موجبة مشخصة سابقا و27 حالة مشتبه بها خاضعة للتحريات الوبائية .

واضافت ان التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة هي:

– النجف / حي العسكري 3

– النجف / حي العدالة 1

– النجف / حي الزهراء 1

– النجف / حي الميلاد 3

– النجف / حي النفط 1

– النجف / حي السعد 2

– النجف / حي الوفاء 1

– النجف / حي السواق 2

– النجف / مجمع قنبر 1

– النجف / مجمع بشير 1

– النجف / حي المعلمين 3

– من م الحكيم 5

– النجف / حي الجزيرة 1

– النجف / حي القادسية 3

– النجف / حي الانصار 1

– العباسية 1

– المشخاب 1

– المناذرة 3

– الحيرة 1

– الكوفة / حي المتنبي 3

– الكوفة / حي ميسان 4

– الكوفة / البراكية 1

– قطاع الكوفة 1

– الكوفة 2

– 3أصابات بدون عنوان

– من بين الاصابات اعلاه (5) اصابات من ملاكات دائرة صحة النجف الاشرف .

– حالات الشفاء : 12

– و بهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

مجموع الاصابات : 890

مجموع حالات الشفاء : 379

مجموع الوفيات : 12

الراقدين : 499

مجموع الاصابات بين المنتسبين : 81