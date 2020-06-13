الفتح: لولا تشكيل الحشد الشعبي وفتوى السيد السيستاني لاستمرت داعش حتى اليوم

اعتبر تحالف الفتح، السبت، فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي بأنها أسقطت المؤامرة الداخلية والخارجية التي خططت لتدمير العراق، فيما بين انه لولا تشكيل الحشد الشعبي وفتوى السيد السيستاني لاستمرت عصابات داعش الإرهابية بتنفيذ المجازر بحق المدنيين حتى اليوم.

وقال النائب عن تحالف الفتح حنين قدو في تصريح صحفي إن “عصابات داعش الإرهابية دخلت العراق بدعم داخلي وخارجي، اذ ان بعض القوى السياسية كانت تطلق على تلك المجاميع تسمية (ثوار العشائر)”، لافتا الى ان “فتوى السيد السيستاني أسقطت المؤامرة الداخلية والخارجية التي خططت لتدمير العراق”.

وأضاف أنه “لولا تشكيل الحشد الشعبي وفتوى السيد السيستاني لاستمرت عصابات داعش الإرهابية بتنفيذ مئات المجازر بحق المدنيين حتى اليوم”، مطالبا “الحكومة بعدم إهمال عائلات الشهداء والجرحى الذين سقطوا خلال عمليات التحرير والنصر على داعش”.

و أكد معاون رئيس أركان هيأة الحشد الشعبي لشؤون العمليات أبو علي البصري، اليوم السبت، أن العراق لا يزال بحاجة الى فتوى الجهاد الكفائي كون “ داعش” لم ينته بعد، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية لا تزال بحاجة الى الحشد الشعبي للوقوف معها في مواجهة التحديات.