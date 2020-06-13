الصحة تعلن تسجيل 1180 اصابة جديدة بكورونا وشفاء 647 مصاباً في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن تسجيل 1180 اصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 647 مصاباً في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان انه "تم فحص (١٠٣٢٥) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٥٩٩٥٠)".

وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت هذا اليوم ( ١١٨٠) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة ١٤٢

بغداد / الكرخ ٢٤٦

مدينة الطب ١٠٩

النجف الأشرف ٤٩

االسليمانية ٨٢

أربيل ٢٠

دهوك ١٤

كربلاء ٤٣

كركوك ٤٧

ديالى ٣٩

واسط ١٣٨

البصرة ٣٨

ميسان ١٠٢

الديوانية ٢٤

ذي قار ٦٨

نينوى ٣

صلاح الدين ١٦

وبينت أن "حالات الشفاء بلغت ٦٤٧ حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة ٢٧٢

بغداد الكرخ ٧٦

مدينة الطب ٤٣

النجف ١٢

اربيل. ٣٠

دهوك ٦

كركوك ٣٥

كربلاء ٤٩

البصرة ١٥

ميسان ١٥

ذي قار ٥٤

الانبار: ٥

المثنى ٣٠

نينوى ٥

وأكدت الوزارة، أن "الوفيات بلغت ٥٣ حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة ١٦

بغداد الكرخ ٧

مدينة الطب ٦

السليمانية ٣

كربلاء. ١

ديالى ٤

البصرة ٢

واسط. ٣

ميسان ٣

بابل ٣

ذي قار ٢

الأنبار ٢

المثنى ١

وتابعت الوزارة، أن "مجموع الإصابات بلغ ١٨٩٥٠، ومجموع حالات الشفاء ٧٥١٥، ومجموع الراقدين الكلي ١٠٨٨٦، والراقدين في العناية المركزة ١١٣، أما مجموع الوفيات فقد بلغ ٥٤٩".