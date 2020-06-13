ديالى تعلن الموقف الوبائي بعد مرور 100 يوم على تسجيل اول اصابة بفيروس كورونا

أعلنت دائرة صحة ديالى، السبت، الموقف الوبائي لفيروس كورونا بعد تسجيل اول اصابة قبل 100 يوم.

وقال مدير اعلام الدائرة فارس العزاوي في حديث صحفي، إن “الحالات المؤكدة لفيروس كورونا خلال 100 يوم في ديالى بلغت 257 حالة بينها 92 شفاء و16 وفاة”، لافتا الى ان “اجمالي العينات التي تم اخذها بلغت نحو 3 الاف عينة للفحص”.

وأضاف، أن “نسبة الحالات الموجبة بلغت 9% من اجمالي المسحات الكلي”، مبينا أن “كوادر صحة ديالى تبذل قصارى جهدها لمواجهة الفيروس والحد من خطورته وعلى الاهالي الالتزام الجدي بارشادات خلية الازمة الصحية خاصة التباعد الاجتماعي لتفادي المزيد من الاصابات”.

وتشهد ديالى معدلات عالية جدا للاصابات في الايام الماضية ما ادى الى انشاء مراكز حجر جديدة لاستيعاب الإصابات.