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محافظ النجف يقرر افتتاح المدينة القديمة لجميع أبناء المحافظة خلال فترة الحظر
وكالة انباء براثا
66
2020-06-13
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