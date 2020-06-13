صحيفة: الاميركيون حاولوا كسب الوقت في المفاوضات مع العراق لتحقيق اهداف آنية

كشفت صحيفة ” العربي الجديد”، السبت، عن وجود نية لاستغلال الجانب الاميركي الوقت خلال المباحثات مع بغداد لتحقيق اهداف حالية, مبينا ان البيان الختامي المشترك صيغ بشكل سياسي.

ونقلت الصحيفة في تقرير لها عن مصدر سياسي “رفيع” قوله، إن “البيان الختامي لأولى جلسات الحوار “صيغ بدقة وحذر كبيرين”، موضحاً أنّ “الجلسة الأولى اتفق على أنها يجب ألا تثير أزمة سياسية للكاظمي مع المعسكر السياسي الرافض للتواجد الاميركي في العراق”.

وأضاف المصدر، أنّ “البيان المشترك الختامي جاء بمثابة تسوية سياسية، فهو لم يأت بجديد أو يغيّر صورة المشهد، لكنه قد يرضي أو يُسكت قوى سياسية وزعامات معارضة للتواجد الاميركي، ويتماشى مع قرار البرلمان العراقي، مطلع العام الحالي، القاضي بانسحاب القوات الأجنبية من العراق”.

وأكّد المسؤول نفسه أنّ “الأميركيين بدا وكأنهم يحاولون كسب وقت في العراق، أكثر من أن تكون لديهم أهداف آنية في الوقت الحاضر”،

لافتاً إلى أنّ “أغلب القوى السياسية العربية السنية والكردية وقوى الأقليات وكذلك قوى سياسية ليبرالية ممثلة برئيسي الوزراء الأسبقين إياد علاوي وحيدر العبادي، لا تفضل الانسحاب الأميركي، خوفاً من هيمنة إيرانية كاملة”.