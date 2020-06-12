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صحة الانبار: الاصابات بكورونا الـ59 في المحافظة من هذه المناطق


اعلنت دائرة صحة الانبار، الجمعة، عن تفاصيل الاصابات بكورونا التي اعلنت عنها وزارة الصحة اليوم والبالغة 59 اصابة.

وقالت الدائرة في بيان ان "الاصابات ب‍كورونا البالغ عددها 59 اصابة موزعة كالاتي:

واحد من المصابين من اهالي ديالى / منتسب في قيادة عمليات الانبار.

١٣ مصاب بفيروس كورونا ملامسين لحالة مؤكدة سابقا في قضاء الخالدية / حي العمال ومنهم كوادر صحية عدد اثنان.

٤ مصابين بفيروس كورونا في قضاء الخالدية / منطقة البوجحش ( واحد توفي كان يعاني من امراض مزمنة).

٥ مصابين بفيروس كورونا في قضاء هيت ملامسين لحالة مؤكدة سابقا منهم طبيب واثنان كادر صحي.

٥ مصابين في قضاء القائم / ناحية العبيدي (عائلتين محجورين بسسب اصابة ابنهم قادم من بغداد).

مصابين ب‍كورونا فيروس عدد اثنان في قضاء عنه ملامسين لحالة مؤكدة في الرمادي.

٦ اصابات في قضاء الرمادي ملامسين لحالة مؤكدة سابقا.

٧ اصابات بفيروس كورونا في قضاء حديثة ( توفي واحد) ملامسين لحالة مؤكدة سابقا.

١٦ اصابة بفيروس كورونا في قضاء الفلوجة ملامسين لحالات مؤكدة سابقا.. وتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية وفرقنا الصحية مستمرة بمتابعة جميع الملامسين.

واضافت انه "في الوقت الذي تؤكد فيه دائرة صحة الانبار استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم، فإنها تدعو جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الانبار وتجنب التجمعات وعدم اقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الانبار او مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

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