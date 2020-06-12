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الصحة تعلن عن الموقف الوبائي اليومي في العراق ويظهر انخفاض اعداد الاصابات


اعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، فيما اظهر انخفاض باعداد المصابين عن اليوم السابق.

وقالت الوزارة في بيان انه "تم فحص (٩٧٥٧) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٤٩٦٢٥)".

- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( ١٠٩٥) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة ١٠٥

بغداد / الكرخ ٢٣٦

مدينة الطب ٧

النجف الأشرف ٨٣

االسليمانية ١١٧

أربيل ٦١

دهوك ٢

كربلاء ٣٨

كركوك ٣٣

ديالى ٢١

واسط ١١٥

بابل ١٧

البصرة ٢٤

ميسان ٥١

الديوانية ٧٤

ذي قار ٤٨

الأنبار ٥٩

نينوى ٤

- الشفاء: ٣٠٠ حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة ٥٩

بغداد الكرخ ٧٣

مدينة الطب. ١

دهوك ٨

كركوك ٢٠

كربلاء ١٣

ديالى ٢٢

البصرة ١٨

ميسان ١٠

بابل ١١

الديوانية ١٣

ذي قار ١٥

الانبار: ٧

واسط: ٣٠

-الوفيات ٣٩ حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة ٧

بغداد الكرخ ١١

مدينة الطب ٢

النجف ٢

كركوك ١

السليمانية ٥

كربلاء. ١

ميسان ٢

بابل ٢

ذي قار ٣

الأنبار ٢

المثنى ١

مجموع الأصابات : ١٧٧٧٠

مجموع حالات الشفاء : ٦٨٦٨

الراقدين الكلي: ١٠٤٠٦

الراقدين في العناية المركزة: ١١١

مجموع الوفيات:٤٩٦

يذكر ان وزارة الصحة والبيئة اعلنت يوم امس الخميس، عن تسجيل (1261) أصابة في العراق.

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