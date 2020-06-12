إحباط محاولة سرقة مواد تابعة لنفط الجنوب في البصرة

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، الجمعة، عن إحباط محاولة لسرقة مواد تابعة لشركة نفط الجنوب في محافظة البصرة.

وذكرت المديرية في بيان ان "قوة مشتركة تتكون من فوج شرطة نفط الرميلة الشمالي ومفرزة عناصر استخبارات والشؤون الداخلية والأمن ألقت القبض على سبعة متهمين وضبط خمس عجلات (تريلة) وعجلتين بيك اب وتاهو محملات بمواد مسروقة في قاطع حقول الرميلة الشمالية قرب محطة كبس الغاز والإنتاج DS4 في محافظة البصرة".

وأضافت أن "المتهمين حاولوا سرقة مواد من منطقة السكراب وتبين أنهم يحملون كتاب مزور تابع لإحدى الشركات النفطية"، مبينة أنه "تم إيداعهم التوقيف مع حجز العجلات في مركز شرطة نفط البرجسية لاستكمال التحقيق وعرضهم على القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41".