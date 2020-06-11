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علاوي يعرب عن غضبه من الكاظمي بسبب تصريحاته حول ابنته ويقول الخصومة اصبحت عائلية وسياسية


رد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الخميس، على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن ترشيح شخصيات لوزارته، فيما عبر عن رفضه بان تكون هناك خصومة عائلية اضافة للسياسية بينهما، اكد انه يرفض بشدة ان تستلم ابنته اي وظيفة في "نظام ملوث" يقوده الكاظمي، بحسب وصفه.​

وقال المكتب الاعلامي ل‍علاوي ببيان "تناقلت وسائل الاعلام تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء مصطفى كاظمي تضمنت افتراءات بحق زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، ولاننا لسنا في معرض الرد على تلك الافتراءات، فاننا نذكر الكاظمي انه هو من بادر وطلب من علاوي ترشيح شخصيات وطنية لوزارته، وان الدكتور علاوي تمسك بمطلب واحد فقط تمثل باشراك النقابات والاتحادات والمتظاهرين الكرام، وضرب مثلاً بان يكون نقيب المحامين وزيراً للعدل".

واوضح، "اما فيما يخص وزارة الدفاع فان الكاظمي هو الذي طلب من الدكتور اياد علاوي ان يرشح له شخصيات كفوءة للمنصب، وفعلا تم ترشيح الاخ فيصل فنر الفيصل الذي عاد الى العراق بناءً على طلب زعيم ائتلاف الوطنية بعد ان كان في زيارة لعائلته الكريمة في دولة الامارات العربية المتحدة، وقد التقى به الكاظمي وحظي بتأييده، لكنه انقلب عليه في اللحظات الأخيرة لأسباب ما زالت مجهولة عندنا،

كما ان الكاظمي طلب ترشيح شخصية ل‍وزارة الاتصالات، وقد تم  ترشيح رئيس كتلة الوطنية البرلمانية كاظم الشمري، وقبل ارسال كتاب ترشيحه، قام الكاظمي بترشيح اسمٍ اخر لتولي الوزارة، وبالاضافة الى ذلك كله كان قد طلب ترشيح اسمين اخرين لمناصب اخرى".

وتابع، "اما بخصوص الانسة سارة علاوي، فقد افترى عليها الكذب هي الاخرى، اذ لم يحدث سوى ان الدكتور علاوي اخبر الكاظمي بانها مهتمة بالعمل السياسي وتتحرك دون حمايات وهو مايدفعه للخوف عليها، إذ لا يمتلك فصيلاً مسلحاً، ولا نعرف من الذي املى على الكاظمي السيناريو الذي اختلقه امام وسائل الاعلام، وهذه الطريقة في التجني على الآخرين وانتهاك القيم التي يبدو ان الكاظمي قد اعتاد عليها".

وأضاف، "لقد ارسل الدكتور اياد علاوي الى صدام حسين -في وقتها- قبل ان يقدم مع جلاوزته على اغتيال اخيه رحمه الله، والاعتداء على عائلته الواسعة ومصادرة املاكها، بأن التفكير بالمساس بالعائلة سيجعل الخصومة خصومتين، سياسية وعائلية، وهو ما يعيده اليوم، وعلى الكاظمي ان يعيه، فالخصومة اصبحت سياسية وعائلية، والدكتور علاوي يرفض بشدة ان تستلم ابنته اي وظيفة في نظام ملوث يقوده الكاظمي".

ونوه الى أن "الدكتور اياد علاوي دعم ترشيح كاظمي برفقة اخيه الرئيس مسعود بارزاني والدكتور برهم صالح وكان الظن ان ينصرف لمعالجة الانحرافات التي تشهدها العملية السياسية وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين ومحاكمة قتلة المتظاهرين وقبل ذلك كله التهيئة للانتخابات المبكرة، ولم يكن بظننا ان يشغلنا بالكذب والادعاءات الباطلة والقرارات المتخبطة التي مس آخرها شريحة المتقاعدين .

وختم البيان بالقول "لن تهزنا هذه الافتراءات، ولن تلمع الصورة المشوهة للكاظمي وهو احد المتسببين بخراب العراق ووصوله لهذا الحال واستمرار نظامه بقتل وسحق المتظاهرين السلميين الباحثين عن اصلاح ووطن، وسنواصل المسير على ذات الدرب دفاعاً عن شعبنا الأبي ومصالح العراق العليا، رضي الكاظمي ام لم يرضى".

وصرح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في وقت سابق من، اليوم الخميس، قائلا "ان ليس من المعقول ان تكون بنت اياد علاوي مستشارة وحين نسأله يقول والله ما ادري"، بحسب البيان.

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