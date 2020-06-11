قيادي بالحشد: الفريق التفاوضي العراقي لديه اكثر من جنسية ويميلون للامريكان والصهاينة

اتهم القيادي في الحشد الشعبي ابو مهدي الكرعاوي، الخميس، أعضاء الفريق التفاوضي العراقي بمعاداة الحشد والعمل على بناء علاقات مع الكيان الصهيوني.

وقال الكرعاوي في حديث صحفي إن “ الحشد الشعبي يسجل اعتراضه وتحفظه على الفريق التفاوضي العراقي مع الجانب الأمريكي”، مبينا أن “الكثير منهم لا يمتلكون الجنسية العراقية الواحدة ولديهم أكثر من جنسية اجنبية”.

وأضاف، أن “المفاوضين الذين يحملون أكثر من جنسية يميلون الى المحاصصة والجانب الامريكي وهذا امر خطير جدا”،

مشيرا الى أن “أعضاء الفريق منهم من كان سفيرا في دولة اجنبية ومنهم من يعادي الحشد الشعبي ويتبنى علاقات قوية مع الكيان الصهيوني”.