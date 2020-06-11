نشر صورة الجاسوس الذي حدد تحركات الشهيد قاسم سليماني

بعد أن أعلنت إيران رسمياً اسم "الجاسوس" الذي حدد تحركات قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني قبيل اغتياله بضربة أميركية غادرة جبانة في يناير الماضي بحرم مطار بغداد، نشرت الخميس، أول صورة للمتهم.

ونشرت وسائل اعلام ايرانية، أول صورة للمتهم المجرم محمود موسوي مجد، قائلة إنه حكم عليه بالإعدام، لجمعه معلومات لصالح السي آي أيه والموساد.

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، أعلن، الثلاثاء، أنه تم الحكم بالإعدام على شخص يدعى "سيد محمود موسوي مجد"، لأنه كشف أماكن تنقل سليماني.

واتهم إسماعيلي موسوي مجد بأنه "كان يتجسس على المجال الأمني لفيلق القدس مقابل دولارات أميركية" و"زود العدو بمكان تنقل سليماني".

يذكر أن الشهيد قاسم سليماني اغتيل برفقة قادة من الحشد الشعبي العراقي، أبرزهم نائب رئيس هيئة الحشد الشهيد أبومهدي المهندس، في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020 في محيط مطار بغداد الدولي بعد أن استهدفتهم طائرة مسيرة أميركيةغادرة جبانة