ابو الجون: سنستجوب الحكومة في هذه الحالة

هدد النائب عدي شعلان ابو الجون، الخميس، باستجواب الحكومة في حال اصرارها على الاستقطاع، مشيرا الى ان ذلك قد يصل لحد الاقالة.

وقال ابو الجون في بيان ان "على الحكومة إعادة النظر في خطوة الاستقطاع واعادة الاموال المستقطعة إلى اصحابها وبالأخص آبائنا واخوتنا من المتقاعدين والشهداء والسجناء والسياسيين والمحتجزين والموظفين".

واضاف انه "يجب على الحكومة ان تغير بوصلة عملها إذ عليها ان تتجه نحو بناء الدولة وانتشال العراق من الازمة الاقتصادية من خلال طرق صحيحة وحقيقية مثل إعادة الأموال المجمدة في أغلب الدول واموال النفط مقابل الغذاء والشركات النقالة والكثير من الموارد لكن ما نراهه ان الحكومة اتجهت إلى ابسط الحلول في نظرها واقساها على المواطن الا وهو قطع رواتب ومستحقات المتقاعدين من الناس التي ضحت وما زالت تضحي".

وشدد على "اننا سيكون لنا مواقف وسنعمل بكل ما نملك من قوة لاعادة الحقوق وعدم المساس بقوت الشعب العراقي"، لافتا الى "اننا سنستجوب الحكومة في حال اصرارها على الاستقطاع وقد تصل لحد الاقالة".