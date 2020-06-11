اصابات جديدة ووفاة بفيروس كورونا في النجف

سجلت محافظة النجف، اليوم الخميس، اصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحد جراء الاصابة بالمرض.

وقال مصدر طبي، إن دائرة صحة النجف سجلت، اليوم، 16 حالة إصابة جديدة بفيروس، كورونا وذلك بعد ظهور نتائج التحاليل المؤكدة.

وأوضح المصدر، أن الدائرة سجلت ايضا، حالة وفاة واحدة جراء اصابتها بالفيروس، لرجل من سكنة المناذرة يبلغ من العمر 49 عاما.

وسجلت النجف، امس الاربعاء، 103 اصابات جديدة ب‍كورونا في المحافظة.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس الاربعاء، تسجيل 1146 اصابة جديدة بفيروس كورونا و34 حالة وفاة، واشارت الى 383 حالة شفاء.