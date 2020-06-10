صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا اليوم

كشفت دائرة صحة الكرخ في بغداد، الاربعاء، عن تفاصيل الاصابات الجديدة بفايروس كورونا التي اعلنتها وزارة الصحة اليوم.

واعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 1146 اصابة جديدة بالفيروس و34 حالة وفاة، فضلا عن 383 حالة شفاء.

وأدناه تفاصيل الاصابات:

- الدورة/ ١٠ اصابات

- ابو دشير/ ١١ اصابة

- حي الجهاد/ ٨ اصابات

- اليرموك/ ٥ اصابات

- كرادة مريم/١ اصابة

- الشعلة/ ١٨ اصابة

- المنصور/ ٤ اصابات

- القادسية/ ٢ اصابة

- الحرية/ ١٩ اصابة

- الاسكان/ ١ اصابة

- حي الخضراء/ ١ اصابة

-ابو غريب/ ٥ اصابات

- الكاظمية/ ١٦ اصابة

- المحمودية/ ٢ اصابة

- الحارثية/ ٣ اصابات

- الرحمانية/ ٣ اصابات

-العطيفية/ ٤ اصابات

- الطارمية/ ٢ اصابة