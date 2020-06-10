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قائد شرطة الانبار يعلن اعتقال ثلاثة من مروجي الحبوب المخدرة وبحوزتهم اسلحة متنوعة


اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج ،الاربعاء، عن اعتقال ثلاثة من مروجي الحبوب المخدرة وبحوزتهم اسلحة متنوعة بعملية امنية استباقية في مدينة الرمادي.

وقال رزيج في تصريح صحفي إن “قوة امنية في قسم المخدرات والمؤثرات العقلية في قيادة شرطة الانبار نفذت حملة امنية استباقية على مناطق مختلفة من احياء مدينة الرمادي تمكنت من خلالها من اعتقال ثلاثة من المطلوبين للقوات الامنية بتهمة المتاجرة بالحبوب”.

واضاف ان “القوات الامنية عثرت بحوزة المطلوبين 202 حبه مخدره نوع كبتاجون”، مبينا ان “القوات الامنية ضبط ايضا بحوزة المروجين سلاح بندقية نوع كلاشنكوف ومسدس نوع HS ومسدس صوتي”.

وأشار إلى أن “القوات الامنية نقلت المعتقلين وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معهم ومعرفة المزيد من التفاصيل عن بقية المتاجرين بالمواد الممنوعة واماكن تواجدهم”.

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