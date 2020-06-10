الشيخ همام حمودي يشكر المعزين بوفاة ابنة شقيقه بعد اصابتها بفايروس كورونا

شكر رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي المعزين بوفاة ابنة شقيقه التي وافتها المنية بسبب فيروس كورونا , داعيا في بيان اصدره الله العلي القدير ان يدفعَ هذا البلاء عن بلدنا العزيز واهلنا في جميع ربوعه الحبيبة، وان يزيدنا هذا التحدي الذي نعيشه بسبب جائحة كورونا تعاوناً وتكاتفاً والفةً ورحمةً فيما بيننا.

وفيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق الله العلي العظيم

نَحمدُ الله سبحانهُ وتعالى على قضائِهِ فينا بفقدِ ابنة أخينا، ونتقدمُ في هذه المناسبة الأليمة بجزيل الشكرِ والتقديرِ لجميع الذوات المحترمة التي أظهرت تعاطفها ومحبتها بمشاركتهم إيّانا وعائلة الفقيدة بالمواساةِ والتعزيةِ من خلال الاتصالات المباشرة وإرسال الرسائل والبرقيات؛ سواءً من داخل العراق وخارجِهِ ومن شخصياتٍ رسميةٍ وشعبيةٍ؛ علمائيةٍ وعشائريةٍ، ونوابٍ وسفراء ومسؤولين تنفيذيين، ومن مختلف شرائح مجتمعنا العزيز، فلهم جميعاً كل الشكر والتقدير إذ كانت لرسائلهم وكلماتهم المفعمة بمشاعر الأخوة الصادقة والدعم النبيل الأثر الكبير في تعزيز الصبر والسلوان في نفوسنا.

نبتهلُ إلى الله العلي القدير ان يدفعَ هذا البلاء عن بلدنا العزيز واهلنا في جميع ربوعه الحبيبة، وان يزيدنا هذا التحدي الذي نعيشه بسبب جائحة كورونا تعاوناً وتكاتفاً والفةً ورحمةً فيما بيننا.

كما نذكّرُ جميعَ أبناء شعبنا العزيز بأهمية الانتباهِ للتوصيات التي صدرت عن المرجعية الدينية وضرورةِ الوقوف على ما دعت اليه من الالتزام بالإجراءات الوقائية التي توصي بها الجهات الصحية المختصة، واخذِ مزيدٍ من الحيطة والحذر لنُساهمَ جميعنا في إنهاء الازمة والخروج منها بأقل الخسائر ان شاء الله.

ولا يفوتنا ان نشدَّ على ايدي إخوتنا واخواتنا من الكوادر الطبية والتمريضية الذين يتحملون العبأ الاكبر من خلال تصدِّيهم لمواجهة الأخطار لإنقاذ حياة الناس بعلاج المصابين والعناية بهم، كما ندعو الله العلي القدير أن يحفظهم وعوائلهم ويجزيهم على صبرهم وتضحياتهم أجراً واسعاً يليق بكرمه وإحسانه، وندعوه سبحانه وتعالى أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل وان يتغمّدَ برحمته الواسعة من قضى منهم، وان يدفع الله بقدرته ولطفه هذا الوباء عن الجميع، إنه سميع مجيب.

الشيخ د. همام حمودي

وكان مراسل وكالة انباء براثا قد افاد ان ابنة شقيق رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي قد توفيت بعد اصابتها بفايروس كورونا