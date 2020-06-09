بسبب الجرائم والفتن.. نائب عن الفتح: سنتحرك في المحافل الدولية لتجريم السعودية

أكد النائب عن تحالف الفتح، فالح الخزعلي ، الثلاثاء، أن هناك مشروع قانون جديد لتجريم السعودية بسبب جرائمها وفتنها في العراق.

وقال الخزعلي في حديث صحفي، إن "هناك مشروع قانون جديد لادانة وتجريم السعودية لعدائها وتدميرها للعراق".

وأضاف أن "قانون تجريم السعودية سيكون بعد ان يتم استكمال تجريم القوات الأميركية".

وأشار إلى أن "قانون تجريم السعودية يأتي بسبب الجرائم واثارة الفتن التي ارتكبتها بالعراق".

وأردف الخزعلي: "سنتحرك في المحافل الدولية لتجريم السعودية والقوات الأميركية على الجرائم المرتكبة بالعراق".