مطالبات بتدخل عاجل لايقاف اعتقالات الاسايش للمتظاهرين من المعلمين في دهوك

طالب النائب عن كتلة المستقبل النيابية سركوت شمس الدين، السبت، بتدخل عاجل لايقاف اعتقالات الاسايش للمعلمين بعد خروجهم بتظاهرة في محافظة دهوك.

وقال شمس الدين في بيان “نحن كأعضاء مجلس النواب العراقي، نحذر من خطوات قد تكون مقلقة وخطيرة للقوات الامنية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة دهوك ،إذ قام مجموعة من المعلمين و النشطاء الداعين للسلام هذا اليوم موافق ١٦ ايار ٢٠٢٠ بتظاهرة سلمية للمطالبة بحقوقهم المسلوبة، و لكن بأمر من رئيس حكومة اقليم كوردستان (مسرور البرزاني ) اعتدت القوات الامنية على المتظاهرين واحتجزت العشرات منهم”.

واضاف ان “قوات الاسايش التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني مستمرة لغاية الان بأعمال العنف ضد المحتجين علماً ان اوامر الاعتقال و الاحتجاز لم تكن صادرة من الجهات القضائية”.

وحمل شمس الدين “رئيس حكومة الاقليم مسرور البرزاني سلامة المتظاهرين والحفاظ على حياتهم، ونحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية صمتها عن الاعتداءات التي يقوم بها مسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد المحتجين المطالبين بحقوقهم”.