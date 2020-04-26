مدير صحة الرصافة: الموقف الوبائي لكورونا في خطر وقد نلجأ للحظر المناطقي

رجح مدير صحة الرصافة في العاصمة بغداد عبد الغني الساعدي، الأحد، اللجوء لـ "الحظر المناطقي"، مؤكدا أن الموقف الوبائي لفيروس كورونا لا يزال في خطر ولم يتم الوصول إلى المرحلة الآمنة.

وقال الساعدي في بيان "قد نلجأ إلى الحظر الشامل المناطقي والحجر المنزلي في بعض المحلات وحسب أعداد الإصابات ب‍فيروس كورونا"،

لافتا الى أن "الموقف الوبائي ل‍فيروس كورونا لا يزال في خطر ولم نصل إلى المرحلة الآمنة من خلال المتابعة بظهور حالات إصابات في مناطق متعددة في الرصافة مما يتطلب بذل المزيد من الجهود خصوصا في المناطق التي تتصدر لإعداد الإصابات وهي (الزعفرانية ومدينة الصدر والرشاد)".

وأضاف، "تم وضع خطة عمل موسعة يتم من خلالها تقسيم العمل كقطاعات ومستشفيات وتهيئة المختبرات الخاصة بهذه المؤسسات وتجهيز العاملين في مختبراتها من حيث مواد الفحص والخبرات على شكل فرق جاهزة للعمل بواقع (١٥٠ فريق) رصد وبائي لفحص (١٠٠٠٠) الاف مريض يومآ وأخذ عيناتهم وتوزيعها على عدد الفريق الذي ذكرناه، وهي خطة لفحص أكبر عدد من الرصد الوبائي ل‍فيروس كورونا في كافة المناطق الواقعة ضمن نطاق دائرة صحة الرصافة، اضافة إلى التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية لعمل مسح وبائي شامل للحد من انتشار الفايروس المستجد".

وتابع، أن "هناك أعداد كبيرة سيتم الإعلان عن شفاءهم قريبا وذلك لظهور النتائج الأولية لهم والتي كانت سالبة ونحن الان بصدد نتائج الفحص الثاني"، مؤكدا على "متابعة الفرق في تقديم الخدمات للملامسين لمرضى كورونا في أماكن الحجر الصحي من قبل مدراء المؤسسات والتأكيد على تواجد كافة الاختصاصات المطلوبة وتوفير الأدوية المناسبة لهم والاهتمام بنوعية الأطعمة المقدمة لهم بشكل مستمر".

وشدد على، "شراء الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل مستمر لتلبية احتياجات المؤسسات الصحية والقطاعات إضافة إلى توفير مستلزمات العدد الشخصية للعاملين بالتنسيق مع الوزارات الأخرى ومنظمات المجتمع المدني"،

لافتا الى "ضرورة توفير أجود أنواع الأطعمة المقدمة للنزلاء في فنادق الملامسين والكادر الخدمي المشارك في تقديم الخدمات لهم وكذلك المرضى الراقدين في المؤسسات الصحية".