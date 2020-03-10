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اجتماع مشترك يناقش مراحل العمل والتقدم المحرز بشأن التعداد السكاني


عقدت وزارة التخطيط، الثلاثاء، اجتماعاً مشتركاً لغرفة العمليات والإدارة التنفيذية للتعداد العام للسكان 2020.

وذكرت الوزارة في بيان، ان "وزير التخطيط نوري صباح الدليمي ترأس، اليوم، اجتماعاً مشتركاً لغرفة العمليات والادارة التنفيذية للتعداد العام للسكان والمساكن الذي من المزمع تنفيذه في الثلث الاخير من العام الجاري".

وأكد الدليمي خلال الاجتماع على "أهمية استكمال مراحل العمل كافة وفقاً للرؤية والتوقيتات المحددة لها وجميع مايتعلق بالصور الفضائية للوحدات في عموم العراق"، مثمناً "جميع الجهود التي اسهمت في انجاز استمارة الترقيم والحصر واستمارة عد السكان، و الادلة الادارية التخصصية والمهنية وتقسيم خرائط العمل ضمن البلوكات الاحصائية".

وأشارت الوزارة، إلى أن "الاجتماع شهد مناقشة مراحل العمل والتقدم المحرز في كل منها وسبل تعزيز الدعم مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي لتوفير البيئة الإلكترونية والعملية اللازمة لتنفيذ التعداد وفقاً للمحددات التي وضعتها وزارة التخطيط".

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