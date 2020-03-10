صادقون تحذر: بعض القوى تتناسى كورونا وأسعار النفط

حذر نائب عن كتلة صادقون النيابية، الثلاثاء، ان وضع البلد لايحتمل المزيد من المناكفات، داعيا القوى السياسية للنظر بجدية الى الوضع الحالي والعمل بشكل سريع على ايجاد شخصية "غير جدلية" تنسجم مع التطلعات العامة.

وقال النائب احمد الكناني في حديث صحفي ان "الحوارات واللقاءات ما زالت مستمرة بغية الوصول الى مرشح توافقي غير جدلي ينسجم مع التطلعات العامة"،

مبينا ان "البلد يمر بالعديد من التحديات في عدة ميادين منها صحية بانتشار فايروس كورونا واقتصادية في ظل انخفاض اسعار النفط عالميا اضافة الى مشاكل وتحديات سياسية واجتماعية وامنية".

واضاف الكناني، ان "بعض القوى السياسية وللاسف الشديد تناست تلك التحديات"، مشددا على "اهمية ان تعمل القوى السياسية على تجاوز المصالح الخاصة والنظر الى مصلحة العراق ومواجهة التحديات".

ودعا الكناني تلك القوى، لأن "يتم ترك الخلافات جانبا والذهاب الى ايجاد حلول وتكثيف الجهود والمشاورات مع اقتراب المدة الدستورية المحددة للتكليف في السابع عشر من الشهر الجاري".

واكد الكناني ، ان "الخلافات ما زالت مستمرة حول شكل الشخصية المرشحة وهل ستكون مستقلة او من القضاة او الاستاذة الجامعيين او شخصية سياسية"،

مشددا على ان "البلد لايحتمل المزيد من المناكفات ونحن بحاجة الى جدية بالموضوع والنظر الى حال البلد، وحل هذه الاشكالات في وقت قياسي خاصة الى الحكومة المقبلة ستكون محددة بمهام وفترة زمنية محددة".