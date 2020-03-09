صحة الكرخ تعلن شفاء ست حالات مصابة بكورونا وتؤكد: بيان الوزارة الاخير غير دقيق

اعلن مدير صحة الكرخ جاسب لطيف الحجامي، الاثنين، عن شفاء ست حالات مصابة بفيروس كورونا، مؤكداً أن ما اعلنته وزارة الصحة بشأن شفاء ثلاث حالات غير دقيق.

وقال الحجامي في بيان إن "وزارة الصحة اعلنت في بيانها الأخير عن شفاء ثلاثة من الحالات المصابة وهذا غير دقيق فإن المغادرين اليوم فقط من دائرتنا ستة".

وأضاف "نتمنى من السادة في وزارة الصحة ان تكون بياناتهم اكثر دقة".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن تشخيص ست حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في النجف والبصرة واربيل والسليمانية، مؤكدة شفاء ثلاث حالات أخرى.