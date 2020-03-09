محافظ كربلاء يوجه بحجز سائق حاول ادخال اربعة ايرانيين الى المحافظة

وجه محافظ كربلاء نصيف جالسم الخطابي، الاثنين، بحجز سائق حاول ادخال اربعة ايرانيين الى المحافظة قادما من مطار النجف.

وقال المكتب الاعلامي للخطابي في بيان إن "بأمر من محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي يتم حجز سائق وستتم احالته الى القضاء لمخالفته قرارات خلية الازمة المركزية بنقله اربعة زائرين ايرانيين من مطار النجف الدولي محاولا ادخالهم الى كربلاء".

وأضاف المكتب، أنه تم "حجرهم (الزائرين) بشكل مباشر عند وصولهم الى احدى السيطرات الخارجية".