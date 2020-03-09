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التخطيط: المرحلة المقبلة ستشهد انطلاق مشروع تشغيل الشباب بعدد من المحافظات


أكد وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، الاثنين، ان المرحلة المقبلة ستشهد انطلاق أعمال مشروع تشغيل الشباب في محافظات عدة.

وذكر بيان ل‍وزارة التخطيط، ان "وزير التخطيط ترأس، اليوم، الاجتماع الدوري للجنة الوطنية العليا ل‍مشروع تشغيل الشباب في العراق".

وأضاف أن "الاجتماع الذي حضره الملاك المتقدم في وزارة التخطيط بحث التقدم المحرز مع الحكومات المحلية والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص لانطلاق أعمال المشروع الوطني لتشغيل الشباب في جميع المحافظات، وتعزيز سبل الدعم فيما يتعلق بالتمويل وتطوير قدرات ومهارات المستفيدين في مختلف مجالات العمل".

ولفت الدليمي بحسب البيان، إلى ان "المرحلةً المقبلة ستشهد انطلاق أعمال المشروع في عدد من المحافظات من بينها بغداد والبصرة ونينوى والأنبار، بعد استكمال المتطلبات اللازمة مع الحكومات المحلية".

ودعا إلى "تكاتف جميع الجهود نحو الاستثمار الأمثل للمشروع وتحقيق تنمية فاعلة في القطاع الخاص وتوفير المزيد من فرص العمل فيه"، مشيداً بـ "المساعي الدؤوبة من البنك المركز العراقي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الشباب والرياضة، وهيأة الاستثمار وفروعها في عموم العراق، والحكومات المحلية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO".

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التخطيط: المرحلة المقبلة ستشهد انطلاق مشروع تشغيل الشباب بعدد من المحافظات
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