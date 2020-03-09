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الداخلية: الاعدام لمتهم قتل 13 شخصا من عائلة واحدة شمالي بغداد


أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن اصدار محكمة جنايات الكرخ حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت بحق متهم ارتكب جريمة قتل ثلاثة عشر شخصآ من عائلة واحدة العام الماضي شمالي بغداد.

وقالت الوزارة في بيان "بعد ان تم القاء القبض على المتهم (م.ح.ل) من قبل مفارز مكتب التاجي في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية لارتكابه جريمة قتل ثلاثة عشر شخصآ من عائلة واحدة العام الماضي في منطقة التاجي، أصدر القضاء العراقي من خلال محكمة جنايات الكرخ بحقه حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت، صبيحة هذا اليوم وفق احكام المادة (٤٠٦ /١/ج/ ز ) لينال جزاءه العادل".

وكانت مصادر محلية كشفت في الثامن من آب من العام الماضي (2019) عن تفاصيل جديدة بشأن مجزرة شمالي بغداد نفذها شخصا وسقط فيها 14 شخصًا بين قتيل وجريح.

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