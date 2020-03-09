وزير الخارجيّة يدعو نظيره الصيني لزيارة العراق

دعا وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، الاثنين، نظيره الصيني وانغ يي الى زيارة العراق في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، فيما أكد الأخير رفض حكومة بلاده بأن يكون العراق ساحة لخوض حروب بالوكالة.

وقالت الوزارة في بيان إن "وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اجرا اتصال هاتفيّ مع وزير خارجيّة جمهوريّة الصين الشعبيّة وانغ يي، اعرب من خلاله عن شكره وتقديره لمواقف بكين الداعمة للعراق على طول مسيرة العلاقات بين البلدين التي كان آخرها إرسال حكومة الصين مُستلزمات طبّية، وفريقاً طبّياً مُتخصّصاً في مجال مُواجَهة فايروس كورونا".

وأكد الحكيم بحسب البيان، أن "العراق حريص على إشادة أفضل العلاقات مع الصين، والارتقاء بآفاق التعاون إلى ما يُلبّي طموح الشعبين الصديقين، وامنياتنا أن تتجاوز الصين هذه المحنة بمكافحة الوباء، والقضاء عليه قضاءً تامّاً"، موجّهاً "الدعوة إلى نظيره لزيارة العراق في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين".

من جهته، أكد وزير الخارجيّة الصينيّ أنّ العراق صديق وشريك ستراتيجيّ"، مُشيداً بـ"مواقف بغداد الداعمة للصين في المحافل الدوليّة، ومنها دعم مُرشّحهم لعضويّة مجلس حُقوق الإنسان، ودعم مُرشّح منصب المدير العامّ للمنظمة العالميّة للملكيّة الفكريّة".

ونوّه الى "موقف الصين الداعم لوحدة العراق، وسيادته، ورفض حكومة بلاده بأن يكون العراق ساحة لخوض حُرُوب بالوكالة"، مُعرباً عن "تطلّعه لزيارة بغداد".

يشار الى أن وزير النقل عبد الله لعيبي أعلن امس الاول، السبت، عن وصول طائرة خاصة التابعة للخطوط الجوية العراقية الى بغداد، تقل على متنها ملاكات طبية صينية ذو كفاءة عالية وفرق وقاية صحية واجهزة ومعدات متخصصة لمساعدة العراق بتطوير خبراتهم الصحية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.