عمليات بغداد تتهم مثيري الشغب في بغداد باستخدام الاطفال والاحداث للاحتكاك مع قوات حفظ النظام

اتهمت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، مجموعة "مثيري الشغب" باستخدام الأطفال والأحداث للاحتكاك مع قوات حفظ القانون اثناء حملة تنظيف منطقة ساحة الخلاني والشوارع المحيطة بها وسط العاصمة، فيما دعت المتظاهرين للالتزام بمنطقة التظاهر والابتعاد عن المناطق التجارية.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "القوات الأمنية نفذت، صباح اليوم حملة تنظيف كبيرة لمنطقة ساحة الخلاني والشوارع المحيطة بها في بغداد بالتعاون والتنسيق المتظاهرين السلميين، بهدف عودة الحركة التجارية الى وضعها الطبيعي وفتح محال المواطنين".

وأضافت القيادة، أنه "الحملة استمرت بنجاح حتى الساعة الواحدة ظهرا بعدها اندفعت مجاميع من مثيري الشغب للاعتداء على القوات الامنية وعمدت الى حرق الاطارات في محاولة منها لقطع الطرق وإيقاف الحركة التجارية هناك، وتعمدت الى استخدام الأطفال والأحداث للاحتكاك مع قوات حفظ القانون المكلفة بحمايتهم".

وتابعت، ألأن "القوات التزام بأعلى درجات الضبط بالتعامل مع الحالة رغم إصابة عدد من منتسبيها"، مبينة أن "زج الاطفال والاحداث مخالفة للقوانين المحلية والدولية ولوائح حقوق الانسان ومنظمة اليونسيف".

ودعت قيادة عمليات بغداد، المتظاهرين السلميين الى "الالتزام بمنطقة التظاهر والابتعاد عن المناطق التجارية المفتوحة".