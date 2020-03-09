التربية تعقد اجتماعاً لبحث اجراءات الوزارة اثر التعطيل الاضطراري للدوام

عقدت وزيرة التربية سها خليل العلي اجتماعا، اليوم الاثنين، لبحث اجراءات الوزارة اثر التعطيل الاضطراري للدوام.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان، إن "برئاسة وزيرة التربية سها خليل العلي بك عقدت هيئة الرأي في الوزارة اجتماعا لمناقشة الوضع الدراسي للطلبة والتلاميذ اثر التعطيل الاضطراري للدوام والذي جاء كاجراء احترازي للوقاية من فايروس كورونا".

وأضاف المكتب، أن "الاجتماع بحث العلاجات الممكنة لتجاوز هذا الظرف، فضلا عن التركيز على اهمية منصة نيوتن التعليمية الالكترونية التي سيطلقها التلفزيون التربوي بالتعاون مع بعض القنوات الفضائية"، مؤكدة أن "الاجتماع ناقش مجمل المواضيع التربوية وعمل المديريات".