صحة الكرخ تعلن شفاء جميع المصابين بفايروس كورونا في مستشفى الفرات

اعلنت دائرة صحة الكرخ، الاثنين، عن شفاء جميع المصابين بفايروس كورونا في مستشفى الفرات، فيما قدم شكره لكل المنتسبين الذين واصلوا الليل بالنهار في خدمة المرضى.

وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في بيان "ظهرت قبل قليل نتائج الفحوصات المختبرية التوكيدية للحالتين المتبقيتين في مستشفى الفرات العام وكانت النتيجة سالبة وسيغادران المستشفى الان"، مبينا انه "بذلك يكون جميع المرضى السبعة في مستشفى الفرات العام تم شفائهم بصورة تامة ولم يتبق منهم ولا مريض".

وقدم الحجامي شكره لـ"كل المنتسبين الذين واصلوا الليل بالنهار في خدمة المرضى وكل من قدم الدعم والإسناد لنا من كل الجهات والأفراد وكل الجهات الإعلامية التي وقفت معنا باستمرار".

يذكر ان دائرة صحة الكرخ ب‍بغداد اعلنت قبل قليل عن مغادرة اربعة مصابين بفايروس كورونا بعد تماثلهم للشفاء.