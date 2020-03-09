في الكوت:إجراءات وقائية ضد فيروس كورونا  

قام معمل تصنيع إسطوانات الغاز في الكوت احد اقسام الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز بإجراءات وقائية عديدة للحفاظ على سلامة العاملين في المعمل من انتشار فيروس كورونا .

واكدَ المسؤول الاعلامي في المعمل "احمد كامل " ان المعمل قام بإجراءات وقائية احترازية تضمنت التعفير اليومي لإروقة المعمل وغرف الموظفين كذلك توزيع مستلزمات الوقاية والزام الكوادر العاملة بإرتدائها للحد من سهولة انتشار فيروس كورونا حيث قام المعمل مؤخراً بشراء كميات كبيرة من الكمامات من معمل نسيج الكوت ، واضاف " كامل" ان الاعلام في المعمل قام بطبع الملصقات الارشادية التي تهدف للتعريف بمرض كورونا وطرق الوقاية منه وتثقيف الكوادر حول خطر كورونا الفتاك .

ويذكر ان ادارة الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز قد اصدرت عدة توجيهات احترازية اهمها جعل دوام الموظفين بواقع 50% والعاملين في المواقع الانتاجية بواقع 75% للحفاظ على سلامة العاملين مع الاخذ بنظر الاعتبار توفير انتاج غاز الطبخ للمواطنين والحيلولة دون حدوث اية ازمات تذكر ، وكذلك قامت بعقد الندوات العلمية بأستضافة الاختصاصات الطبية لشرح مخاطر فيروس كورونا والزام جميع المنتسبين بإرتداء مستلزمات الوقاية وتعفير مواقع وغرف العاملين .

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