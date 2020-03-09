ميسان تفرض الحجر الصحي على قرية المتوفى بفيروس كورونا

قررت خلية الازمة لمواجهة فايروس كورونا في ميسان، فرض الحجر المنزلي على قرية ابو جصانة التي سجل فيها اول حالة وفاة في المحافظة بفايروس كورونا.

ووجهت الخلية في بيان "بالحجر المنزلي لقرية ابوجصانة، محل سكن المواطن المتوفى بسبب فيروس كورونا، واتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة والمعنية بذلك، اضافة الى إرسال قوة من قبل قيادة شرطة ميسان الى ناحية السلام لدعم وإسناد الاجراءات المتخذة من قبل الجهات ذات العلاقة، بالإضافة الى "توجيه مديرية ناحية السلام بتعطيل الدوام الرسمي لكافة الدوائر الحكومية في الناحية باستثناء الضرورية منها وبنسبة محددة او ما تراه دائرة صحة ميسان بالتنسيق مع مدير ناحية السلام".

كما تم توجيه شركة توزيع الكهرباء/فرع ميسان بمنح منتسبيها في قسم ناحية السلام اجازة اجبارية للمدة التي ترتأيها دائرة صحة ميسان، واتخاذ الاجراءات الوقائية واجراءات العزل او الحجر المنزلي وبما تراه الجهات المختصة ومن اجراءات اخرى.

وتضمنت الاجراءات كذلك "قيام دائرة صحة ميسان وبالتعاون مع كافة الأطراف ومنها الدفاع المدني بتنفيذ حملة وبشكل فوري لتعفير كافة مناطق ومحال ودوائر ناحية السلام، والتوجيه لمنسقية المنظمات الدولية ومقرر الخلية بتوفير أرزاق جافة للقرية المذكورة بالتنسق مع الهلال الأحمر وحسابات المحافظة ومنظمات او جهات اخرى ذات علاقة".

وشددت على "العمل والمباشرة بالتوصيات المذكورة فوراً، وكل بحسب التخصص مع الأخذ بنظر الاعتبار العمل المشترك والتعاون والدعم بين كافة الأطراف.