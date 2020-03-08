العمليات المشتركة تعلن تخصيص طائرة عسكرية لنقل ضحايا حادث السير قرب دمشق

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاحد، عن تخصيص طائرة عسكرية لنقل المصابين وجثامين المواطنين العراقيين الذين تعرضوا الى حادث سير قرب العاصمة السورية دمشق.

وقالت القيادة في بيان إنه "بموافقة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وتوجيه رئيس اركان الجيش تم تخصيص طائرة عسكرية خاصة لنقل المصابين وجثامين المواطنين العراقيين الذين تعرضوا الى حادث قرب مدينة دمشق ونقلهم من سوريا الى محافظة النجف الاشرف".

وكان مصدر امني افاد، امس السبت، بمصرع واصابة العشرات من الزوار العراقيين جميعهم من محافظة كربلاء في حادث سير داخل الاراضي السورية.