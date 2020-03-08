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العراق يؤكد لمصر دعمه لحقوقها المائية بشأن سد النهضة


أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، لوزير الخارجية المصري سامح شكري دعمه للحقوق المائية المصرية بشأن سد النهضة.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية  ان "رئيس الجمهورية استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، الذي نقل لصالح رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن الحقوق المائية لجمهورية مصر في سد النهضة، والتطورات الإقليمية والدولية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين".

وأشار رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، الى "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والأواصر الأخوية بين العراق ومصر، والحرص على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات"، مؤكداً "دعم العراق لجمهورية مصر العربية في سعيها لحماية حقوقها المائية بشأن قضية سد النهضة على أساس القانون الدولي، وبما لا يؤدِي للإضرار بمصالح مصر وأمنها المائي".

وشدد صالح على "ضرورة التنسيق المشترك بين الدول الشقيقة والصديقة في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة".

من جانبه، أكد شكري وقوف مصر الى جانب العراق، ورغبتها الجادة في استمرار تطوير العلاقات الثنائية وزيادة حجم التعاون والتشاور البناء بما يخدم المصالح المشتركة.

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