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اصابة منتسب شرطة وخمسة مدنيين بمشاجرة قرب مستشفى ابن النفيس


افاد مصدر امني، الاحد، بان منتسب شرطة وخمسة مدنيين اصيبوا بمشاجرة قرب مستشفى ابن النفيس وسط بغداد.

وقال المصدر  ان "مشاجرة حصلت بين حرس مستشفى ابن النفيس وسط بغداد، وعدد من الاشخاص بعد منهعهم من الدخول لزيارة مريض".

واضاف ان "المشاجرة تطورت الى استخدام السلاح، حيث قام احدهم باطلاق النار ما ادى الى اصابة احد منتسبي الشرطة وخمسة مدنيين بجروح متفاوتة"، مشيرا الى ان "الجرحى يتلقون العلاج، فيما تم فتح تحقيق بالحادث".

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اصابة منتسب شرطة وخمسة مدنيين بمشاجرة قرب مستشفى ابن النفيس
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