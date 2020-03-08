ممثل المرجعية يوجه باخلاء ضحايا الحادث في سوريا على نفقة العتبة الحسينية

وجه ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، اليوم الاحد، باخلاء "الشهداء والمصابين" الذين تعرضوا لحادث السير المفجع يوم امس في سوريا، على نفقة العتبة الحسينية.

وقال عضو الوفد ومعاون رئيس قسم رعاية ذوي الشهداء والجرحى في العتبة احمد رضا الخفاجي، انه "بتوجيه من ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي تم تشكيل وفد ضم عدد من الاطباء والمسؤولين في العتبة الحسينية المقدسة لاخلاء الشهداء والجرحى العراقيين الذين تعرضوا مساء امس السبت الى حادث سير في سوريا".

واضاف، ان "الشيخ الكربلائي وجه الوفد بضرورة التوجه الى سوريا لاخلاء الشهداء، فضلا عن متابعة وضع المصابين في المستشفيات السورية ممن يصعب نقلهم، الى جانب نقل الحالات الاخرى الى العراق لتلقي العلاج في المستشفيات التابعة للعتبة الحسينية المقدسة".

وبين الخفاجي، ان "مواطنين عراقيين كانوا متوجهين الى دمشق لاحياء مراسيم ذكرى وفاة السيدة زينب عليها السلام، تعرضوا مساء امس السبت الى حادث سير في الطريق الرابط بين حمص ودمشق عند حاجز جسر بغداد (شمال دمشق)، وادى الحادث الذي نتج عن اصطدام الحافلات بصهريج محمل بالوقود الى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.